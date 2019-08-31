Findeks raporu nedir? Nasıl alınır? Ne işe yarar?

Kredi kartı veya kredi kullanan banka müşterilerinin ortak bir sistemde toplanması amacıyla kurulmuş olan findeks sistemi, Türkiye'de dokuz bankayı kapsamaktadır. Kredi çekmek isteyen müşterilerin finansal bilgilerine ulaşım sağlayan findeks sistemi birçok kredi kartı kullanıcılarını da kapsamaktadır.

Findeks Nedir?

Kredi veya kredi kartı kullanan veya kefil olan her bireyin bir kredi sicili oluşmaktadır. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından tüm finansal geçmişin bir sistemde toplanmasıyla oluşan bu kredi sicilinin analizi sonucunda ise 'Kredi Notu' denilen bir finansal not ortaya çıkmaktadır.

Findeks'te hangi bankalar yer alıyor?

Findeks, Türkiye'nin dokuz bankasının birleşerek oluşturdukları bir finansal sistemdir. Bu bankalar;

- Halk Bankası

- Ziraat Bankası

- Vakıf Bankası

- İş Bankası

- Garanti Bankası

- Şeker Bank

- Deniz Bank

- Ak Bank

- Yapı Kredi

Findeks risk raporu nedir?

Findeks risk raporu, bankalardaki mevcut kredi ve kredi kartı, kredili mevduat hesabı, risk bakiyesi, geçmiş ve anlık ödeme performansı gibi bilgilerden oluşmaktadır. Halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredilerine ilişkin ödeme geçmişini göstermektedir. Kullanılan tüm ürünlere dair bilgiler finans kuruluşları tarafından düzenli olarak Türkiye Bankalar

Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne iletilmekte ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenerek rapor haline getirilmektedir.

Findeks kredi notu nedir?

Kişilerin kullanmış olduğu tüm banka ürünlerinin analizi sonucunda bir Findeks notu oluşmaktadır. 1 ile 1900 arasında puanlama aralığı olan Findeks Kredi Notu, riskli, az riskli, iyi, çok iyi olarak 4'e ayrılmaktadır. Bankalar, kredi notu riskli görülenlere kredi onaylamayı tercih etmemektedir. Kredi notu 900'ün altında olanlar için kredi almak zor hale gelmektedir.

Kredi kullanmak için puanın kaç olması gerekir?

Kredi kullandırmak için 1200'ün üzerinde bir kredi notuna sahip olunması gerekmektedir.

Findeks raporu nereden alınır?

www.findeks.com adresinden üye olarak Findeks Raporu talep edilebilir. Ayrıca, bankalardan da istenebilmektedir.