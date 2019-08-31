Kredi kartı limiti nasıl belirlenir, kredi kartı limiti maaşın kaç katı olabilir?

Kredi kartının limitinin dolması halinde söz konusu kart, alışverişe kapatılır. Dolayısı ile kişinin aylık geliri ile doğru orantılı olarak belirlenen limiti doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcama yapması gerekir. Aksi halde yaşanacak ödeme zorluğu ile birlikte kredi puanı bu durumdan olumsuz şekilde etkilenebilir. İlerleyen dönemde kredi çekmek gibi bankacılık hizmetlerinden faydalanmak mümkün olmayabilir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

İlk kez kredi kartı sahibi olan kişilerin kartlarının limiti, kullanıma başladıkları ilk sene belgelenmiş gelirlerinin 2 katı olabilir. Düzenli olarak ödeme yapılması, ilk sene içerisinde herhangi bir problemle karşılaşılmaması halinde kart limiti, toplam gelirin 4 katına kadar yükseltilebilir. Burada kredi kartı limiti ifadesinden kasıt tek bir kart için değildir. Kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti, gelirine göre belirlenir.