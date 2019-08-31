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nasıl belirlenir, kredi kartı limiti maaşın kaç katı olabilir?

Ödeme erteleme gibi bankacılık fırsatlarından faydalanarak alışveriş yapmak, taksitli bir şekilde alışveriş yapmak, nakit para taşıma gerekliliğinden kurtulmak gibi avantajlar sunan kredi kartları, günümüzün en çok kullanılan ödeme aracı olarak öne çıkıyor. Özellikle online ortamda gerçekleştirilen alışverişlerde kredi kartına ihtiyaç duyulurken, kredi kartı sahibi olmak için ise belgelenebilir gelire sahip olmak gerekiyor. Bankaların bir nevi teminat olarak değerlendirdiği düzenli gelirin belgelenmesi ile birlikte de yine bu belge üzerinden belirleniyor. Kişinin ödeme gücünü açıkça ifade eden gelirine göre yapılan hesaplama doğrultusunda bir kredi kartı limiti belirlenir ve kart sahipleri, bir ödeme dönemi içerisinde kendileri için belirlenen bu limitten daha fazla alışveriş yapamazlar. Peki bu limiti etkileyen başka faktörler de var mı? İşte kredi kartı limiti nasıl belirlenir sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 1.9.2019 15:51
Kredi kartı limiti nasıl belirlenir, kredi kartı limiti maaşın kaç katı olabilir?

Kredi kartının limitinin dolması halinde söz konusu kart, alışverişe kapatılır. Dolayısı ile kişinin aylık geliri ile doğru orantılı olarak belirlenen limiti doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcama yapması gerekir. Aksi halde yaşanacak ödeme zorluğu ile birlikte kredi puanı bu durumdan olumsuz şekilde etkilenebilir. İlerleyen dönemde kredi çekmek gibi bankacılık hizmetlerinden faydalanmak mümkün olmayabilir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

İlk kez kredi kartı sahibi olan kişilerin kartlarının limiti, kullanıma başladıkları ilk sene belgelenmiş gelirlerinin 2 katı olabilir. Düzenli olarak ödeme yapılması, ilk sene içerisinde herhangi bir problemle karşılaşılmaması halinde kart limiti, toplam gelirin 4 katına kadar yükseltilebilir. Burada kredi kartı limiti ifadesinden kasıt tek bir kart için değildir. Kişinin sahip olduğu tüm kredi kartlarının toplam limiti, gelirine göre belirlenir.

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Kredi kartı limiti nasıl belirlenir, kredi kartı limiti maaşın kaç katı olabilir?
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