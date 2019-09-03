Oyuncak ithalatında gözetim uygulanacak

Ticaret Bakanlığının, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralarında oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahın da bulunduğu ürünlerin ithalatında ton başına 5 bin dolar ile 30 bin dolar arasında değişen gözetim uygulanacak.

Öte yandan plastik ürünlerin ithalatında ise ton başına 3 bin 200 dolara kadar gözetim devrede olacak.

Söz konusu ürünler ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak. Oyuncak bebek arabaları, skuter, oyuncak silahların da aralarında olduğu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması bugünden itibaren, plastik ürünlere ilişkin gözetim uygulaması ise 30 gün sonra yürürlüğe girecek.