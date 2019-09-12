Dolar ve euro ne kadar? İşte 12 Eylül dolar ve euro canlı alış satış fiyatları...
Güncel gelişmelerin etkilediği döviz fiyatları anlık olarak fiyat değişikliklerine maruz kalıyor. Bu anlık fiyat değişiklikleri pek çok nedenle dolar alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar anlık döviz fiyatlarını merak ederek arama motorlarında yoğun olarak "Dolar fiyatları ne kadar oldu?" sorusuyla araştırmalar yaparak güncel oranları öğrenmek istiyor. En güncel döviz fiyatlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, döviz kuru bugün ne kadar oldu? İşte 12 Eylül dolar fiyatları...
Giriş Tarihi: 12.9.2019 18:31Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 18:32