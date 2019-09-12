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Merakla beklenene o proje hızlandırıldı! Son hali görüntülendi

Temeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve ’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:58
Merakla beklenene o proje hızlandırıldı! Son hali görüntülendi

İlk etapta 2022 yılının Ocak ayında yapılması planlanan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge halkına verdiği müjde ile çalışmalar iki katına çıkartılarak açılışı 2020 yılının Ekim ayına çekilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için geri sayım başladı. Bölge halkını heyecanlandıran ve bölgeye gelen turist sayısına doğrudan etki etmesi düşünülen Rize Artvin havalimanında 2 gemi, ortalama 200 kamyon olmak üzere 300'e yakın iş makinası gece gündüz çalışırken, 600 kişilik personel grubu da açılışın verilen tarihte gerçekleşebilmesi için görev yapıyor.

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Merakla beklenene o proje hızlandırıldı! Son hali görüntülendi
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