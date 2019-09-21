Bankalar Türk Telekom hisselerini satıyor

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Türk Telekom'un OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesini aralıkta borcu karşılığında devralan bankalar paylarını satmaya karar verdi. Akbank, İş Bankası ve Garnati BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) ve LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekom paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley'i yetkilendirdiğini açıkladı. Satış sürecinde Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım yerel danışman olarak görev alacak.Bankalardan yapılan açıklamada, "Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır" denildi.Türkiye'nin en eski telekom şirketi olan Türk Telekom'un bugünkü piyasa değeri yaklaşık 20 milyar lira. Bankaların satmayı planladığı hissenin değeri ise 10 milyar lirayı aşıyor.Açıklamanın ardından Türk Telekom hisseleri yüzde 5'in üzerinde prim yaptı.