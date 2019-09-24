Orta gelir grubunu Divanev markasıyla yakalayacak

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TÜRKIYE'DE 40 yıldır faaliyet gösteren Divan markasını geçen yıl mart ayında satın alan ardından da geleneksel çizgilerle hazırladığı koleksiyonu Divanev ismiyle pazara sokan Yataş Grubu, yeni mobilya markasıyla yıl sonunda 20, gelecek yıl ise 100 satış noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, "Değişik gelir gruplarına tek bir markayla hitap etmek zordu. Marka çeşitliliğine gitmeye karar verdik. Yataş Bedding ve Enza'dan sonra Divanev'i pazara soktuk. Yakında Divanuykusu markası ile de yeni bir yatak markasını piyasaya sunacağız" dedi. Divanev'in Enza'ya göre daha geleneksel olduğunu ve orta gelir grubuna hitap edeceğini belirten Öztaşkın, marka için 65 milyon TL bütçe ayırdıklarını kaydetti. Genel Müdür Nevzat Yıldız ise, 2020'de Divanev ile 200 milyon TL ciro hedeflediklerini, merkez çalışan, satış noktaları ve iş ortaklarıyla birlikte 2020'de 3 bine yakın yeni istihdam sağlayacaklarını söyledi. Yıldız, grubun yıl sonu ciro hedefinin ise 1.2 milyar TL olduğunu kaydetti.yüzde 15-20 oranında daralırken grubun yüzde 30 büyüdüğünü ifade eden Öztaşkın, maliyetleri azaltıp müşteriye yaklaşarak bu sonuca ulaştıklarını söyledi. Enza Home ve Yataş Bedding'in Turquality kapsamına alınmasıyla yurtdışında da atağa geçtiklerini ifade eden Öztaşkın, "Yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e indirilirse daralmanın önüne geçilir ve cirolar yüzde 10 artar" dedi.