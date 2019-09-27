Emekli intibak yasasında son durum ne? Emekli maaşı intibak yasası çıktı mı? İşte detaylar

Emekli intibak yasası için bekleyiş sürüyor. 2000 öncesi emekli ve 2000 sonrası emeklilerin maaşları arasındaki fark büyüyüp mağduriyete dönüşünce intibak yasası gündeme geldi. Talep ombudsman tarafından haklı bulundu ancak idare mahkemelerinden sonuç çıkmadı. Yargıtay ve AYM'den red kararı geldikten sonra emeklilerin yasa için tek umut meclis kararı oldu. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İntibak yasası nedir? İşte emekli intibak yasasında son durum!

İNTİBAK YASASI NEDİR?

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. Peki, yasa çıkacak mı? Emekli intibak yasasında son durum haberimizin devamında...