Bakan Dönmez: Yavuz, bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.
Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 3, 2019
Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.
Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız.
Varsa, mutlaka bulacağız.🇹🇷 pic.twitter.com/bmq7RNHW1f
Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.FATİH VE YAVUZ SONDAJ GEMİLERİNE DENİZDEN VE HAVADAN KORUMA