Bakan Dönmez: Yavuz, bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yavuz Sondaj gemimiz yeni bir seferde...



Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor.



Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız.



Varsa, mutlaka bulacağız.🇹🇷 pic.twitter.com/bmq7RNHW1f — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 3, 2019

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

FATİH VE YAVUZ SONDAJ GEMİLERİNE DENİZDEN VE HAVADAN KORUMA