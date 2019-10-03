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Bakan Dönmez: Yavuz, bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 17:35
Bakan Dönmez: Yavuz, bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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Bakan Dönmez: Yavuz, bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor
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