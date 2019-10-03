MTV borcu nedir, nasıl ödenir? MTV borcu sorgulama ekranı!

Vergi ve SGK borcunu ödemeyen işletmeler için yeni bir uygulama başlatıldı. Bu işletmeler için elektronik haciz işlemi uygulanıyor. Bu konuyla beraber gündeme gelen konuların başında ise MTV borcu geliyor. Vatandaşlar internet üzerinden "MTV borcu nedir, nasıl ödenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Trafiğe kayıtlı olan her araç için kişiler yılda iki kez MTV borcu ödemesi yapmakla yükümlü. Peki, MTV borcu nedir, nasıl ödenir? İşte detaylar…

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödemesi gereken vergi için sorgulama ekranı ve tüm detayları haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…