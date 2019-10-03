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borcu nedir, nasıl ödenir? sorgulama ekranı!

Trafiğe kayıtlı her araç için sahiplerinin yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememesi durumunda kişilere gecikme cezası uygulanmaktadır. e-haciz ile gündeme gelen ödemesi için vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, nedir, nasıl öğrenilir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcu nereden ödenir? İşte gündeme gelen konu ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 3.10.2019 19:02
MTV borcu nedir, nasıl ödenir? MTV borcu sorgulama ekranı!

Vergi ve SGK borcunu ödemeyen işletmeler için yeni bir uygulama başlatıldı. Bu işletmeler için elektronik haciz işlemi uygulanıyor. Bu konuyla beraber gündeme gelen konuların başında ise borcu geliyor. Vatandaşlar internet üzerinden " nedir, nasıl ödenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Trafiğe kayıtlı olan her araç için kişiler yılda iki kez MTV borcu ödemesi yapmakla yükümlü. Peki, MTV borcu nedir, nasıl ödenir? İşte detaylar…

MTV BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç sahiplerinin yılda iki kez ödemesi gereken vergi için sorgulama ekranı ve tüm detayları haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

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MTV borcu nedir, nasıl ödenir? MTV borcu sorgulama ekranı!
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