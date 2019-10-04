Eximbank kredisi Bank Asya’ya yatırılmış!

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Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, 2017'de göreve geldikten sonra şirketin geçmişe dönük hesaplarını inceletti. Bu incelemeler sırasında ilginç bilgilere ulaşıldı. İncelemede, Holdingin 2013-2015 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan Selim Sayılgan'ın devlet kurumu Eximbank'tan holding adına yüklü miktarda kredi çekerek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı ardından Bank Asya'yı fonladığı tespit edildi.Sayılgan'ın Eximbank'tan iki ayrı seferde çektiği 650 bin dolar ve 700 bin doları şirketin Bank Asya'daki hesabına aktardığı, bu paranın 177 gün boyunca burada bekletildiği belirlendi. Yüklü miktardaki bu para hesapta beklemekteyken işadamının başka özel bankalardan 4 kez kredi kullandığı ortaya çıktı. 700 bin lira, 499 bin Euro, 185 bin Euro ve 750 bin dolardan oluşan 4 ayrı kredinin şirketin yüklü miktardaki dolarının Bank Asya'da beklediği sırada çekilmesinin hayatın olağan akışına ve ticari teammüllere aykırı düştüğü kaydedildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, 2013-2015 yılları arasında Kervansaray Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Yetkilisi olan Selim Sayılgan hakkında 'FETÖ'yü fonlamaktan' işlem yapılması talebinin yanı sıra Eximbank'ta o dönem çalışıp bu krediyi sağlayan yönetici ve görevlilerin de tespit edilmesi talep edildi.SUÇ duyurusunda, "Selim Sayılgan'ın Bank Asya'ya yatırmak üzere Eximbank'tan, burada bulunan FETÖ üyelerinin yardımı ile yüklü miktarlarda 2 kez kredi kullandığı, bu krediler şirketin Bank Asya'daki hesabında beklerken, Denizbank ve Yapı Kredi'den 4 ayrı kredi kullandığı, para yatırma işlemlerinin FETÖ elebaşının çağrısına uyularak bankanın ayakta tutulmaya çalışıldığı bir eylemden ibaret olduğu, bu suretle FETÖ örgütüne finans sağlamak suretiyle örgüte üye olmaktan hakkında soruşturma yürütülmesini talep ediyoruz" denildi.