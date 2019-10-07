Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > İç hat uçak biletlerinde tavan ücret belirlendi

İç hat uçak biletlerinde tavan ücret belirlendi

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:08
İç hat uçak biletlerinde tavan ücret belirlendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, "tavan fiyat belirlenmesi" konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.

450 LİRAYI GEÇEMEYECEK

Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin "bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İç hat uçak biletlerinde tavan ücret belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN