İşsizliği yüzde 5 düşüren proje

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de "Mardin - Münih hattı" deyimiyle göçün simgesi olan Mardin, 1.2 milyarlık yatırım ile Güney Doğu Anadolu'da tersine göçün adresi oldu. Cengiz Holding tarafından yapılan yatırım ile bin 500 kişiye doğrudan istihdam imkânı yaratırken yaklaşık 25 bin kişiye de dolaylı iş imkânı sağladı. Geçen yıl Mardin'de yüzde 25 olan işsizlik oranı bir yılda yüzde 20.6'ya düştü. Tesis, aynı zamanda yerli gübre ve metal üretimiyle yaklaşık her yıl yurt dışına çıkan 620 milyon doların da Türkiye'de kalmasını sağlayacak. Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, tesisin bölgeyi nasıl değiştirdiğini anlattı: "Yatırım aşamasında, tesis tamamlandığında bin 100 kişinin doğrudan çalışması planlanıyordu ancak şu anda bu sayıyı geçtik ve bin 500'e ulaştık. Bin 500 kişiden toplam bin 19 kişi Mardin sınırları içinden istihdam edildi. Yerel istihdama katkı prensibi bizim için çok önemli ve bu nedenle bin 19 Mardinli çalışanın 847'si ise Mazıdağlılardan oluştu. Şöyle bir örnek vereyim, şu anda fabrikaya yakın olan 2 köyün istihdam edilebilir nüfusunun nerdeyse tamamı tesislerimizde çalışıyor. Fabrikamıza sınır olan Kocakent köyünden 900 kişi inşaat aşamasında istihdam edildi. Şu anda ise 1.500 kişilik fabrikanın 200'ü Kocakent sakinlerinden oluşuyor. Bu ise şu anlama geliyor; her evden bir kişi tesisimizde çalışıyor."Kayışoğlu sadece işçilerin değil beyaz yakalıların da Mardinli olmalarına dikkat ettiklerini ve Mardin'den Türkiye'nin dört bir yanına göç eden mühendislerin, yöneticilerin memleketlerine dönmelerini sağladıklarını söyledi. Tesisin sahip olduğu özellikler yüzünden yabancıların da dikkatini çektiğini belirten Kayışoğlu, yabancı uyruklu 36 çalışan ile Mardin'e uluslararası köprü kurduklarını ifade etti.1 milyon 580 bin metrekare alana yayılan Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde çalışanlar için sosyal tesisler de bulunuyor. Açık yüzme havuzunun yanı sıra açık ve kapalı spor salonları, hobi bahçesi bulunuyor. Çalışanlar arası spor turnuvaları düzenleniyor. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 15 bin 400 ağaç dikimi gerçekleştirilen tesiste 3 km uzunluğunda yürüyüş parkuru da bulunuyor.