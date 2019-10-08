Güneydoğu’da petrol Trakya’da gaz bulundu

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BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin sadece denizlerde değil, karada da petrol ve gaz aramalarına hızla devam ettiğini söyledi. "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Bakan Dönmez, şu müjdeyi verdi: "Güneydoğu'da bir petrol keşfimiz var. Yakında açıklayacağız. Trakya'da da hem bir özel sektör kuruluşunun hem de TPAO'nun bir doğalgaz keşfi var. Dolayısıyla üretimde bir artış bekliyoruz. Testleri henüz tamamlanmadığı için lokasyonlarını açıklamıyoruz. Bunlar sevindirici gelişmeler. Türkiye uzun bir aradan sonra ilk defa günlük 50 bin varil ortalama üretim seviyesinin üstüne çıktı."Denizlerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bakan Dönmez, Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı ve ciddiyetini tüm dünyanın anlaması gerektiğini vurguladı. "Türkiye olarak Akdeniz'deyiz" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "KKTC'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna kadar savunacağız. Geçtiğimiz hafta Yavuz'un Güzelyurt-1'e doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün (dün) ya da yarın sabah (bugün) yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Arayacağız, araştıracağız, varsa mutlaka bulacağız." Bakan Dönmez, Yavuz gemisinin bölgede 5 bin metre sondaj derinliğine ulaşacağını bildirdi.Türkiye'nin enerjide önemli bir değişim yaşadığını dile getiren Dönmez, kamunun toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 20'sini, üretimin ise yüzde 15'ini elinde bulundurduğunu ve kamuya ait küçük hidroelektrik santrallerinde özelleştirmelerin devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine de devam edeceğini bildiren Dönmez, "Mini YEKA projeleri için önümüzdeki haftalarda ilana çıkarız. 2020'nin ilk çeyreğinde de ihaleleri yapmış oluruz" dedi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik sektöründe yeni bir döneme girildiğini belirtti. 2020 itibarıyla başlayacak yeni tarife döneminde şirketlere birtakım bonusları olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Ama müşteri senden memnun değilse kazanmayacaksın." Yılmaz, akaryakkıtta bayilerin kâr marjını en az yüzde 55 olacak şekilde düzenlediklerini hatırlatarak, "Bizim için harcında adalet olmayan bir piyasa çürüktür ve en ufak sarsıntıda yıkılır" diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ise Yavuz sondaj gemisinin önümüzdeki 3 ay içinde bir aksilik olmazsa çalışmalarından netice alınabileceğini kaydetti. Bayraktar, "Türkiye'nin bölgede yalnız kalması gibi bir şey yok" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy "Yavuz yedinci parselde sondaj çalışması yapacak" dedi.