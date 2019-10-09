Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 5 şehir inanç turizmi merkezi olacak

5 şehir inanç turizmi merkezi olacak

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019
5 şehir inanç turizmi merkezi olacak
Dünya turizm ortalamasının dört katı performans sergileyerek büyüyen Türk turizm sektörü gastronomi, sağlık ve kültürden sonra inanç turizminde de dünyada ilk sıralara yerleşmeyi hedefine koydu. 2023'te 75 milyon turisti Türkiye'ye getirmek için turizmde ürün çeşitliliği de artırılacak. Bu kapsamda inanç merkezleri ve rotaları, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde oluş- turulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Turizm Strateji Planı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki inanç merkezlerini turizmle buluşturacak. Mevlana Türbesi, Saint Paul İnanç Koridoru, Meryem Ana Evi, Hz. İbrahim Yolu ve Eyüp Sultan ile birlikte Konya, Mersin, İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul Türkiye'nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak şehirler arasında yer alacak. Türkiye inanç haritası ve inanç portalı da hayata geçirilerek potansiyele katkı sunulacak.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
5 şehir inanç turizmi merkezi olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN