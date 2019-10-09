5 şehir inanç turizmi merkezi olacak

BUGÜN NELER OLDU

Dünya turizm ortalamasının dört katı performans sergileyerek büyüyen Türk turizm sektörü gastronomi, sağlık ve kültürden sonra inanç turizminde de dünyada ilk sıralara yerleşmeyi hedefine koydu. 2023'te 75 milyon turisti Türkiye'ye getirmek için turizmde ürün çeşitliliği de artırılacak. Bu kapsamda inanç merkezleri ve rotaları, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde oluş- turulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Turizm Strateji Planı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki inanç merkezlerini turizmle buluşturacak. Mevlana Türbesi, Saint Paul İnanç Koridoru, Meryem Ana Evi, Hz. İbrahim Yolu ve Eyüp Sultan ile birlikte Konya, Mersin, İzmir, Şanlıurfa ve İstanbul Türkiye'nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak şehirler arasında yer alacak. Türkiye inanç haritası ve inanç portalı da hayata geçirilerek potansiyele katkı sunulacak.