Shell’e 3 milyon TL manipülasyon cezası yolda

BUGÜN NELER OLDU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının ardından, dünya genelinde petrol fiyatlarının yüzde 20 arttığına dikkat çekerek, bu gelişme üzerine Shell Petrol A.Ş.'nin fiyat manipülasyonuna yönelik yaptığı girişimi değerlendirdi. Shell'in zammı yansıtmak için bayilerine akaryakıt vermemesi ve fiyatlarda manipülasyon yapma girişimi nedeniyle şirket hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, "Kimsenin fiyat manipülasyonu yapmasına izin vermeyiz" dedi.Shell'in saat 12'den sonra piyasaya mal vererek 700-800 bin lira ilave kâr elde ettiğini anlatan Yılmaz, Shell soruşturmasında kurumun 3 milyon liraya kadar ceza verme yetkisine sahip olduğunu aktardı. Yılmaz, "Bu sembolik bir ceza. Yabancı şirketlerin uyması gerektiği kuralları hatırlatacaktır" diye konuştu.10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir grup gazeteci ile sohbet eden Yılmaz, akaryakıt zamlarının ÖTV'den karşılandığı eşel mobil uygulamasının devam edeceğinin altını çizerek, "Enerjide dünya genelinde belirsizlikler olabiliyor. Fiyatları bir takım düzenlemelerle öngörülebilir hale getiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın kararlılığı da o yönde" diye konuştu.