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’e 3 milyon TL manipülasyon cezası yolda

Başkanı Yılmaz, manipülasyonuna karşılık 3 milyon TL’ye kadar ceza kesilebileceğini söyledi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Shell’e 3 milyon TL manipülasyon cezası yolda
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının ardından, dünya genelinde petrol fiyatlarının yüzde 20 arttığına dikkat çekerek, bu gelişme üzerine Shell Petrol A.Ş.'nin fiyat manipülasyonuna yönelik yaptığı girişimi değerlendirdi. Shell'in zammı yansıtmak için bayilerine akaryakıt vermemesi ve fiyatlarda manipülasyon yapma girişimi nedeniyle şirket hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, "Kimsenin fiyat manipülasyonu yapmasına izin vermeyiz" dedi.

KURALLAR VAR
Shell'in saat 12'den sonra piyasaya mal vererek 700-800 bin lira ilave kâr elde ettiğini anlatan Yılmaz, Shell soruşturmasında kurumun 3 milyon liraya kadar ceza verme yetkisine sahip olduğunu aktardı. Yılmaz, "Bu sembolik bir ceza. Yabancı şirketlerin uyması gerektiği kuralları hatırlatacaktır" diye konuştu.

EŞEL MOBİLE DEVAM
10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir grup gazeteci ile sohbet eden Yılmaz, akaryakıt zamlarının ÖTV'den karşılandığı eşel mobil uygulamasının devam edeceğinin altını çizerek, "Enerjide dünya genelinde belirsizlikler olabiliyor. Fiyatları bir takım düzenlemelerle öngörülebilir hale getiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın kararlılığı da o yönde" diye konuştu.

piyasalar
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Shell’e 3 milyon TL manipülasyon cezası yolda
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