Brexit Anlaşması nedir? Brexit kelimesi ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği ve İngiltere tarihi öneme sahip olan Brexit anlaşmasına vardı ve bu anlaşma, İngiltere'nin 3 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yolunu açtı. Bu da arama motorlarında konuyla ilgili yapılan araştırmaların artmasına sebep oldu.

BREXIT NEDİR?

Brexit; Britanya (Birleşik Krallık) ve exit (çıkış) İngilizce kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. İngiltere'nin AB'den çıkması anlamına gelen bu kelime, aslına bakılırsa Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkmak için kullandığı Grexit kelimesine benzetilebilir. Bu kelime de Brexit gibi ülkenin İngilizce adı (Greece) ve çıkış anlamına gelen "exit" sözcüklerinin birleşiminden oluşturulmuştur.