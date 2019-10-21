AVM’lere Asyalı ve Arap yatırımcılar talip

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde kararlı duruşu ve ekonomide attığı doğru adımlarla dünyanın gündeminden düşmeyen Türkiye, yabancı yatırımcının da adresi oldu. Yurtiçinden yatırım haberleri artarken bir yandan da Türkiye ile ilgili iştahı artan yabancı yatırımcı gözünü bitmiş AVM'lere dikti.Arap, Çin ve Koreli turistin ziyaretleriyle ciroları artan AVM'ler şimdi de aynı ülkelerin yatırımcılarının odağına girdi. AVM kiralama ve yönetim şirketi JLL'in Ülke Direktörü Tarkan Ander, 2020'nin ilk çeyreğinde AVM kanadında ciddi bir el değiştirme hareketi olacağını söyledi. Çin, Kore ve Arap ülkelerinden yatırımcıların sorunsuz ve bitmiş AVM satın alma iştahları olduğunu belirten Ander, "AVM yatırımları ciddi oranda azaldı. Şimdi sektörde mevcut AVM'lerin yabancılar tarafından satın alındığını göreceğiz" dedi.Piyasadaki kısa süreli ekonomik daralma nedeniyle AVM yatırımlarının hız kestiğini dile getiren AVM kiralama ve yönetim şirketi KDM'nin kurucu ortağı Murat İzci ise, özellikle Körfez ülkelerinden yatırımcıların yoğun bir şekilde AVM satın almak için görüşmeler yaptığını söyledi. Henüz sonuçlanan bir satın alma olmayışını ise İzci şöyle anlattı: "Kiraların TL'ye dönmesiyle AVM yatırımcısının maliyeti arttı. Dolayısıyla AVM'nin yatırım geri dönüş süreleri uzadı. Durumu fırsat bilen yabancı yatırımcılar 100 liralık malı 60 liraya satın almak isteyince görüşmeler tıkanıyor. Ama mutlaka satın almalara şahit olacağız." İzci, AVM yatırımlarının doygunluğa ulaşmamış bölgelerde devam edeceğini kaydetti.KIRALARIN TL'ye dönmesi sonrası Türkiye'de hali hazırda zincirleşmiş uluslararası markaların büyümelerini hızlandırdıklarını ifade eden Tarkan Ander, "Uluslararası markaların büyük metrekareli mağazalarında cirolar yüzde 30 büyüdü. Kur ayarlamalarıyla yapılan zamların efekti yerini adaptasyona bıraktı. Duran talep harekete geçti. Kendi mağazalarıyla büyükşehirlerde olan dev yabancı markalar bayi kanalıyla Anadolu'ya açılmaya başladı. 2020'de bunu çok net şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.