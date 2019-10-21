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Bakan Albayrak açıkladı: Hakan Atilla Borsa Başkanı oldu

FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonundaki düzmece belgeleri ile ABD'de tutuklanan daha sonra bu kumpas davasından beraat eden Hakan Atilla'nın yeni görevini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 18:52
Bakan Albayrak açıkladı: Hakan Atilla Borsa İstanbul Başkanı oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Hakan Atilla oldu


FETÖ'nün 17/25 Aralık operasyonundaki düzmece belgeleri ile ABD'de tutuklanan New York'taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye dönmüştü.

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Bakan Albayrak açıkladı: Hakan Atilla Borsa İstanbul Başkanı oldu
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