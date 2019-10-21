TL’ye kalkan oldular

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtının askeri başarısı diplomatik zaferle taçlandırılırken, Türk halkı da her zaman olduğu gibi üzerine düşeni yaptı. Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısında, döviz bozdurarak Türk Lirası'na sahip çıkan vatandaş, Barış Pınarı Harekâtı dönemindeki dalgalanmada da benzer bir tavrı ortaya koydu.4 Ekim'de 1 trilyon 129 milyar TL olan bankalardaki toplam TL mevduatın büyüklüğü, 14 Ekim'de 1 trilyon 164 milyar TL ile tarihi zirveye çıktı. Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı 9 Ekim'den sonraki üç iş gününde TL mevduattaki artış 25 milyar TL'ye ulaştı. 4-11 Ekim tarihleri arasındaki haftada yurtiçi bireysel yatırımcılar, 7 hafta sonra ilk kez yabancı para mevduatlarını bozdurdu. Bireysel yatırımcının döviz satışı 585 milyon dolar oldu.Öte yandan ekonomide dengelenme sürecinde, yabancılar tarafından 'etkileyici' olarak tanımlanan performansın meyveleri alınmaya devam ediyor. Enflasyonun 26 ay aradan sonra tek haneye inmesi, cari fazlada tarihi rekorun kırılması ve hükümetin uyguladığı destekleyici politikalar mevduat ve kredide faiz düşüşün devamını getirdi. TL mevduatın ortalama faizi yüzde 13.68 ile 1 Haziran 2018 tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Analistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin devam etmesi, ekonomideki toparlanma ve jeopolitik belirsizliklerin azalması ile birlikte mevduat faizlerinde orta vadede tek hanenin görülebileceği görüşünde. Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı 25 Temmuz'daki toplantısının ardından kredi faizlerinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan geri çekilme, kredi iştahını da canlandırdı. TL kredi hacmi 25 Temmuz'dan bu yana 54 milyar TL artarak 1 trilyon 560 milyar TL ile tarihi zirveye çıktı.BORSA ve dolar üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısı ile Türk varlıklarının değerini düşürme operasyonuna karşı, borsadaki şirketlerin ortakları harekete geçti. Son dönemde Global Yatırım Holding'den İş Bankası Grubu'na, Enka'dan Net Holding'e, sarkuysan'dan Çelebi'ye kadar bir çok hissede ana ortaklar hisse alarak şirketlerine sahip çıktı. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, özellikle son bir bir ayda bu alımların arttığına dikkat çekerek, "Şirket ve şirket sahiplerinin kendi hisselerini almalarını hem şirketlerine duydukları güven bakımından hem de şirket değerlerinin artık ucuz olduğunun şirketlerin kendisi tarafından tasdik edilmesi bakımından anlamlı ve olumlu buluyorum. Yapılan bu alımlar uzun vadeli yatırımcılar için anlamlı bir mesaj olabilir" dedi.25 Temmuz ve 12 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantılarında 7.5 puanlık faiz indirimi gerçekleştiren Merkez Bankası, 24 Ekim'de faiz kararı için yine toplanıyor. Son açıklanan beklenti anketi ve Barış Pınarı Harekâtı'nda elde edilen askeri ve diplomatik zaferlerin de desteğiyle bu hafta da faizde 150-200 baz puan arası indirim yapılması bekleniyor. Merkez Bankası 25 Temmuz'daki toplantıda yüzde 24'ten 19.75'e indirdiği politika faizini, 12 Eylül'de yüzde 16.5'e çekmişti.