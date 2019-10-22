SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar fiyatları alış satış fiyatı 22 Ekim burada!

Döviz kurlarında yaşanan değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. ABD ile mutabakatın sağlanmasının ardından düşüş ivmesi kazanan kur, şu sıralar 5.85 civarında bulunuyor. Çizdiği dengesiz grafik nedeniyle, global piyasada da güvenilirliğini kaybetmeye başlayan dolar, yatırım aracı olarak da altının gerisinde kalmaya devam ediyor. Ekonomistler ve uzmanlar bu noktada altının daha doğru bir tercih olacağını belirtiyorlar. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 22 Ekim dolar alış satış fiyatı sizler için hazırladık…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 22 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.