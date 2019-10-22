Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar fiyatları alış satış fiyatı 22 Ekim burada!

SON DAKİKA! bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar fiyatları alış satış fiyatı 22 Ekim burada!

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde dünya borsalarında dengesiz bir grafik çizen dolar, yatırımcının güvenini kaybetmeye devam ediyor. İnişli çıkışlı grafiklerini sürdürmesi nedeniyle pek çok kişi bu noktada altını daha güvenli bir liman olarak görüyor. Peki, bugün ne kadar? ABD ile mutabakatın sağlanmasının ardından dolar fiyatlarında düşüşler yaşanırken, kur bugünü 5,8583 seviyesinden açtı. Sabah.com.tr olarak 22 Ekim Salı güncel döviz kurları ve dolar alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:17
SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar fiyatları alış satış fiyatı 22 Ekim burada!

Döviz kurlarında yaşanan değişimler ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. ABD ile mutabakatın sağlanmasının ardından düşüş ivmesi kazanan kur, şu sıralar 5.85 civarında bulunuyor. Çizdiği dengesiz grafik nedeniyle, global piyasada da güvenilirliğini kaybetmeye başlayan dolar, yatırım aracı olarak da altının gerisinde kalmaya devam ediyor. Ekonomistler ve uzmanlar bu noktada altının daha doğru bir tercih olacağını belirtiyorlar. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 22 Ekim dolar alış satış fiyatı sizler için hazırladık…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? 22 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI

Peki, euro ve dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? A Para sayfasından gelen canlı veriler ile konuya yönelik bilgileri ve son durumu sizler için derledik.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dolar fiyatları alış satış fiyatı 22 Ekim burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN