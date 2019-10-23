Dev holding ona emanet

BUGÜN NELER OLDU

FİBA Holding ve FİNA Holding'in dün düzenlenen genel kurullarında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin, FİBA Grubu'nun kurucusu, babası Hüsnü Özyeğin'den grubun liderliğini devraldı. Ayşecan Özyeğin Oktay ise FİBA Holding ve FİNA Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Hüsnü Özyeğin, grubun Onursal Başkanı unvanını alırken, Fibabanka'daki ve Credit Europe Moskova'daki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürecek. İş hayatında 50 yılı geride bıraktığını söyleyen Hüsnü Özyeğin, "Ülkemize güçlü bir finansal altyapı, önemli tesisler ve nitelikli eğitim kurumları armağan ettiğimiz dolu dolu bir 32 yıl geçirdik. FİBA Grubu olarak bizi çok gururlandıran pek çok başarıya imza attık" dedi.Yıllardır fiilen devam eden bir liderliğin bugün adını koyduklarını belirten Hüsnü Özyeğin, "Murat Özyeğin işlerin içine doğdu, işlerle büyüdü. 2003'ten beri de grubumuzda çalışıyor. Finansbank'ın satışı sonrası grubumuzun stratejik ve mali dönüşümünde güçlü bir sorumluluk üstlendi. Kendisi, başta liman işletmeciliği, yenilenebilir enerji, varlık yönetimi ve madencilik sektörlerinde gruba büyük fayda sağlayan doğru yatırım kararlarına imza attı, iyi bir lider oldu. Bugün çok büyük gurur ve mutlulukla holdinglerdeki başkanlık görevlerimi Murat Özyeğin'e devrediyorum. Kızım Ayşecan Özyeğin Oktay'ın da başkan yardımcısı olarak bu sorumluluğu paylaşması, gururumu ve güvenimi daha da artırıyor" diye konuştu.Murat Özyeğin ise 12 ülkede faaliyet gösteren bir grubun başkanlığına gelmekten büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Lise yaz tatillerimde bankada vezne çalışanlarıyla para sayarak, zırhlı araçta para taşıyarak başladığım ve üniversiteden hemen sonra yurtdışında yatırım bankacılığı ile devam ettiğim iş hayatımın bugünkü noktaya evrilmesi benim için büyük bir onur."ülkedeki 67 şirkette 13 bin çalışanla faaliyet gösteren FİBA Grubu, Hüsnü Özyeğin tarafından 1987'de kuruldu. Grup halen bankacılık alanında Fibabanka ve yurtdışındaki Türk sermayeli en büyük banka olan Credit Europe Bank ile faaliyet gösteriyor. FİNA Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründe öncü rol oynuyor. Marks&Spencer, GAP ve Banana Republic'in Türkiye, Rusya, ve Ukrayna'daki franchising haklarının sahibi olan FİBA Grubu, perakende sektöründeki 160 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. Romanya, Çin, Moldova'da gayrimenkul geliştirme sektöründe en büyük Türk yatırımcı konumunda.