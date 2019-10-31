Dolar fiyatları ne kadar? 31 Ekim Dolar döviz kuru bugün ne kadar oldu?

Döviz kurlarına ilişkin dolar fiyatlarında inişler ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Ekonomistler ve uzmanlar bu noktada altının daha doğru bir tercih olacağını belirtiyorlar. Hal böyle olunca güncel dolar fiyatları alış satış fiyatları merak ediliyor. Buna göre '' Dolar kuru bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde, güncel dolar döviz kuruna ilişkin detaylara erişebilirsiniz.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 31 EKİM

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 5,7140 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7140 liradan, avro 6,3820 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7120 liradan alınan dolar, 5,7140 liradan satılıyor. 6,3800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3820 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3690 lira olmuştu.