Girişimci gençlere cesaret aşısı

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Teknoloji girişimlerin sayısını artırmanın ve ölçeğini büyütmenin yolu insana yapılan yatırımdan geçiyor. İş Bankası ile Girvak'ı bir araya getiren işbirliğinin temelinde, Türkiye'de girişimciliğin gelişimine katkı sağlama adına üstlendikleri misyon ve sahip oldukları ortak değerler yer aldığının altını çiziyor. Her iki kurum girişimcilik ruhunun daha genç yaşlardan geliştirilip, gençleri bu yolda cesaretlendirmenin geleceğimiz açısından önemine inanarak ortak faaliyetlerde bulunuyor.İş Bankası ile Girvak işbirliğinin anlatıldığı basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, günümüz üretim ağının önemli oyuncuları haline gelen girişimcileri desteklemeyi ülkemiz için değer yaratmak adına bir vazife olarak gördüklerini belirtti. Sezen, girişimciyi desteklemek amacıyla kurdukları yapılarla ilgili bilgi verdi: "Ana destekçisi olduğumuz Workup altında yaklaşık 3 yıldır, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri için eğitim ve mentorluk içeren uzun soluklu bir program yürütüyoruz. 4 dönemde Workup programından 40 mezun verdik. Beşinci dönemde 10 girişim hala çalışmalarına devam ediyor. Erken aşama girişimlerin ihtiyaç duyduğu yatırım olanaklarını sağlamak amacıyla İş Bankası bünyesinde kurduğumuz Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da 2019 yılı içinde ülkemizin önde gelen girişimlerinden Kolay İK ve Mutlubiev'e yatırım yaptı. Workup'ın 4 farklı döneminde, Girvak Fellow'ları kurdukları girişimler ile iş fikirlerini geliştirmek için programa dahil oldu. Birlikteliğimizi 2020 yılında da devam ettirme konusunda anlaştık.İşbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Girvak Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra şöyle konuştu: "Hedefimiz üniversite bitirip girişimci olmak istediğini söyleyen genç oranı yüzde 30'lara kadar çıkarabilmek. İş Bankası'nın vakfımızın ana destekçisi olmasından dolayı oldukça mutlu ve heyecanlıyız."