Otomotiv satışları % 127.5 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Otomobil ve hafif ticari araç satışları ekimde rekor seviyede arttı. 2018 Ekim'de 21 bin 571 adet olan toplam pazar, 2019 Ekim'de yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ekimde otomobil satışları yüzde 137.94 artışla 39 bin 996'ya yükseldi.Hafif ticari araç satışları yüzde 90.66 artışla 9 bin 79 adet oldu. Pazardaki rekor artışta, kamu bankaları ve Türkiye'de üretim yapan markaların işbirliğiyle gerçekleşen düşük faizli kredi kampanyası etkili oldu.Yılın ilk 10 ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yüzde 31 azalarak 330 bin 384 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları aynı dönemde yüzde 29.17 azalarak 268 bin 624 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 41.6 azalarak 61 bin 760 adede geriledi. Ekim sonu itibarıyla 153 elektrikli ve 8 bin 688 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54.74'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68.58'e ulaştı.Son üç aya stoksuz giren otomotiv firmaları, düşük faizli kampanyalar nedeniyle artan talebi karşılamakta zorlandı. Ekimde üretim adetlerini artıran yerli firmalar, son iki ay için hazırlık yaptılar. Talebin kasım ve aralıkta da devam etmesi bekleniyor.