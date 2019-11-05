TEFE TÜFE enflasyon rakamlarına göre Kasım 2019 kira artışı ne kadar oldu? TÜİK verilerine göre kira oranı zammı ile hesaplama nasıl yapılır?

"Kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan rakamlar her ayın ilk haftası içerisinde belli oluyor. Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren bu durum hakkında en güncel bilgilere sahip olmak isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Kasım ayı kira artış oranının açıklanması ile birlikte haberimizin detaylarından konu ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 NE KADAR OLDU?

Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruluyor. Vatandaşlar hem kira artış oranını hem de enflasyon oranlarını merak ediyorlar. Peki kira artış oranı Kasım 2019 ne kadar oldu? Enflasyon oranları belirlendi mi? Haberimizin detaylarından konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.