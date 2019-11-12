Dolar SON DAKİKA | Dolar kuru bugün ne kadar ve kaç TL? 12 Kasım bugün canlı döviz fiyatları bilgisi

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan dalgalı seyrin ardından, piyasalar yeni haftayı dün açarken; döviz fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği ise nispeten sınırlı bir şekilde gerçekleşti. Öyle ki, Dolar/TL, Beyaz Saray'dan olası yaptırımlar konusunda gelen açıklama ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumsuz seyrin etkisiyle gün içinde 5.79'un üzerini test ederken, piyasalar çarşamba günkü Erdoğan-Trump görüşmesine odaklandı.

Akşam kapanışa doğru, Dolar en düşük 5.7599 lira ve en yüksek 5.7953 lirayı gördükten sonra, 5.77 - 5.78 lira aralığında, euro en düşük 6.3444 lira ve en yüksek 6.3951 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında işlem gördü. Tam bu noktada, 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun cevabı ekonomi piyasalarında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak öne çıkıyor.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 12 KASIM ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Dolar fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimleri haberimizin içerisinden bulabilir, canlı fiyatları takip edebilirsiniz.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine bugün ABD'ye gideceğini anımsatarak, bu ziyaretten gelecek haber akışı ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını bildirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin direnç, 102.500 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

AVRUPA BORSALARI FRANSA DIŞINDA DÜŞÜŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Çin'e uyguladığı ek vergileri kaldırma yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklamasının ardından Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 405,34 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybederek 23.489,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 13,198,97 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,19'luk düşüşle 7.328,54 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 artarak 5.893,82 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.01 itibarıyla yüzde 0,17'lık yükselişle 1,1034 seviyelerinde işlem gördü.