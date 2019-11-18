Gıdada spekülatif artışa geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Enflasyon yılın en düşük seviyesine inerken, gıda fiyatlarından kaynaklı fiyat artışı ile mücadele sürüyor. Üretim, ticaret, dağıtım kanallarında yeni tedbirler alınırken, mutfakların vazgeçilmez ürünü ayçiçek yağ fiyatlarının makul seviyelerde tutulması için de önemli bir adım atıldı.Et, sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere mutfak enflasyonunu tetikleyen her bir ürün sınıflandırıldı. Gıda Komitesi, üretim- tüketim değişimleri, arz-talep, dış ticaret dengesi ve dağıtım zincirindeki gelişmelerin gıda fiyatlarına etkilerini takip ediyor. Ticaret Bakanlığı da, gümrük vergileri ayarlaması, tarife kontenjanı açılması ve bazı gözetim uygulamaları gibi araçlarla komite çalışmalarına katkı sunuyor. Hal Yasası'nın yaşama geçirilmesiyle birlikte vatandaşların daha ucuz sebze ve meyve tüketmesi hedeflenirken fiyatların yaklaşık yüzde 45 ucuzlaması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hasat döneminde yerli üreticiyi korumak için gümrük vergilerinin artırıldığını belirterek, "Üretimin yetersiz olduğu dönemlerde da ayçiçeği yağı fiyatlarında spekülatif artışlara meydan vermemek için gümrük vergileri düşürülüyor, tarife kontenjanı açılıyor" dedi.Bakan Pekcan, hasat döneminde üreticilerin korunması amacıyla gümrük vergileri artırılırken, üretimin olmadığı dönemlerde de ayçiçek yağı iç piyasa fiyatlarının makul seviyede tutulması ve spekülatif artışlara karşı çeşitli tedbirler alındığını kaydetti.Hasatdönemi yerli üretimin korunması ve teşviki için temmuz ayında yağlık ayçiçeğinde uygulanan gümrük vergisinin Şubat 2020'ye kadar yüzde 13'ten yüzde 20'ye yükseltildiğini belirtti. Döviz kurlarında ve dünya fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisini bertaraf etmek için de ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 bin 500 TL/ ton açıkladığı alım fiyatını desteklemek için gümrük vergisini Şubat 2020'ye kadar geçerli olmak üzere yüzde 20'den yüzde 27'ye çıkarıldığını vurguladı. Bakan Pekcan, "Bu oran Dünya Ticaret Örgütü tarife taahhütlerimizin en üst seviyesidir. Piyasa gelişmeleri ve günlük kurlar dikkate alınarak takip edilmekte olup ihtiyaç duyulması halinde politika çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.