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Yerli otomobile sayılı günler kaldı! Başkan Erdoğan bizzat kullanacak

Sabah Gazetesi Yazarı Ufuk Sandık bugünkü yazısında ile ilgili son gelişmeleri yazdı. Sandık, yerli otomobilin Türkiye'nin beğenisine sunulmasına sayılı günler kaldığını belirterek "Tanıtım toplantısına yerli otomobilin fikir babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması ve prototip modeli kullanması bekleniyor." dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 09:37
Yerli otomobile sayılı günler kaldı! Başkan Erdoğan bizzat kullanacak

Türkiye'nin otomobili Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde üretilecek. Fabrika yatırımı için Bilişim Vadisi'nin yanındaki arazilerde kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Gebze ve Bursa'daki yan sanayi firmalarının yanı başındaki vadinin limanı da var

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () üretim üssünün adresi belli oldu. TOGG, yerli otomobili Gebze- Kocaeli'nde bulunan Bilişim Vadisi'nde kuracağı fabrikada üretecek. Fabrika yatırımı için bir süredir Bilişim Vadisi'nin yanındaki arazilerde kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Fabrika için Bilişim Vadisi'nin seçilmesinin en önemli nedeni olarak yan sanayi firmalarına yakınlık gösteriliyor. Yan sanayi firmalarını bir arada toplayan TOSB Otomotiv Yan Sanayi bölgesi Gebze-Şekerpınar'da Bilişim Vadisi'nin yanı başında bulunuyor. Türkiye otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Bursa ise Osmangazi Köprüsü ile Bilişim Vadisi'ne bağlanıyor. Ayrıca denize kıyısı ve limanı var.

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Yerli otomobile sayılı günler kaldı! Başkan Erdoğan bizzat kullanacak
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