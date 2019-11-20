Vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak kimdir? Nereli, ne iş yapıyor?

Vergi rekortmenleri listesinin açıklanmasıyla birlikte listenin en dikkat çekici ismi Gönenç Gürkaynak oldu. Pek çok ünlü iş insanı ile birlikte listeye adını yazdırmayı başaran Gönenç Gürkaynak hakkında cevabı en çok merak edilen soru ise "Gönenç Gürkaynak ne iş yapıyor?" Kendisi avukat olan Gönenç Gürkaynak, aynı zamanda bir iş insan ve ülkenin önde gelen sanayicilerden bir tanesi. 85 hukukçuyla faaliyet gösteren ELIG Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu'nun kurucusu olan Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilen sorular yaptığı iş ile sınırlı değil. 2018 vergi rekortmenlerinden Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenleri yanıtladık.

GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?

1976 yılında Ankara'da doğan Gönenç Gürkaynak, bir avukat. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Barosu üyesi olarak mesleğe başlamıştır.

Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıkran sonra, akademik faaliyetlerde yürütmeye başlayan Gürkaynak, New York Barosu'na kabul edilmiştir. 2004 yılında avukat olarak Galler ve İngilere Barosu'na kabul edilen Gürkaynak, 2005 yılında ise Türkiye'ye dönmüştür. Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde dersler vermiş. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisidir.

Gürkaynak ayrıca, 85 hukukçuyla faaliyet gösteren ELIG Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu'nun kurucusudur.

2001 yılında ''Hukuk ve Ekonomi (Law & Economics)'' disiplinine Türkiye'ye taşıyarak, kitap çıkarmış, rekabet hukuku, internet hukuku, yolsuzlukla mücadele meczuatı ve politikaları, hukuk ve ekonomi, ifade özgürlüğü ve kamu hukunun ekonomi politiği anlanlarında uluslararası akademik çalışmalarla da adını duyurmuştur.

Gönenç Gürkaynak, İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapan Serra Gürkaynak ile evlidir.