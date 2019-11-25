Dolar bugün ne kadar? Euro- Dolar/TL alış satış fiyatı 25 Kasım Pazartesi

Dolar ve Euro bugün ne kadar? Sorusu elinde döviz bulunduran veya kur ile alışveriş, ticaret yapan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu noktada döviz kurları uzun bir süredir dengesiz bir grafik içerisindeydi. Ancak haftalarda özellikle dolar 5.71 civarına sabitlenmiş durumda bulunuyor. . Vatandaşlar konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve anlık değişimleri yakından takip ediliyor. Gün içerisinde 'Dolar ve Euro bugün ne kadar' aratması sıklıkla yapılıyor. Euro-Dolar/TL alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? EURO-DOLAR/TL ALIŞ SATIŞ FİYATI 25 KASIM

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimleri ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz…