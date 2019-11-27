Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Marmara denizinde yakalanan kılıç balığı altın fiyatına satıldı

Marmara denizinde yakalanan altın fiyatına satıldı

Marmara denizinde balıkçılar tarafından yakalanan kılıç balığının kilosu 100 liradan satıldı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:39

Balıkçıların ağına takılan 23 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Mudanya ilçesindeki bir balıkçı tezgahında satışa çıktı. Tezgahta satışa çıkan devasa büyüklükteki balık, kısa sürede kilosu 100 liradan alıcı buldu. Marmara denizinde nadir çıkan kılıç balığı 2 bin 300 liraya satıldı.
Balıkçı tezgahında balık fiyatları ise cep yakıyor. Deniz levrek 55 liradan satılırken, çipura ise 45 liradan tezgahta sergileniyor. Mezgit 25 lira, tekir 40 lira liradan satılıyor. Bu fiyatlarla balık fiyatlarının eti geçtiği görülüyor.
23 kiloluk kılıç balığını tezgahında satışa çıkartan balıkçı Zafer Uzunay, "Bu balık Marmara denizinde yakalandı. Biz de alıp satışa çıkarttık, kısa sürede satıldı. Kilosu 100 liradan 2 bin 300 liraya alıcı buldu. Balık fiyatları ise bugünlerde yüksek ilerliyor" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara denizinde yakalanan kılıç balığı altın fiyatına satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN