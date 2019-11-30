Haberler Ekonomi Haberleri Avrupa'nın en büyüğü! İlk kez böyle görüntülendi

Avrupa'nın en büyüğü! İlk kez böyle görüntülendi Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezinde yapılıyor.

İHA Ekonomi Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:55