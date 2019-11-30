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Avrupa'nın en büyüğü! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenlerin bakımları Avrupa'nın en büyük atölyesi olan Etimesgut Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezinde yapılıyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:55
Avrupa'nın en büyüğü! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye'de 2009 yılında yolcu taşımaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler, vatandaşlara vakitten tasarruf ettiriyor. İlk yolcu seferini 13 Mart tarihinde 245 kilometrelik Ankara - Eskişehir hattında yapmaya başlayan Yüksek Hızlı Trenler () İstanbul, Konya ve Eskişehir'e yolcu taşımaya devam ediyor. Sefer yapmaya başladığı günden bugüne toplamda 50 milyon kilometrelik yolu geride bırakan trenlerin bakımı alanında uzman teknisyen ve mühendisler tarafından Ankara'da bulunan, TCDD Yüksek Hızlı Tren Bakım Merkezi'nde yapılıyor.

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Avrupa'nın en büyüğü! İlk kez böyle görüntülendi
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