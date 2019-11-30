Yeşil ofis projesi ile verimlilik artıyor

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Enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konusunda fark yaratan uygulamalara sahip bulunan Panasonic Life Solutions Türkiye, WWF-Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis diplomasını almaya hak kazanarak sektöründe bir ilki gerçekleştirmişti. Lider kuruluş, bu program kapsamında sağladığı elektrik ve su tasarrufu, atık yönetimi ve çalışma ofislerinde hayata geçirdiği kaynakların etkin kullanımına yönelik diğer iyileştirme uygulamaları ile çevre dostu kuruluşlar arasına girmişti. Panasonic Life Solutions Türkiye, bu kapsamdaki çalışmalarını başarıyla sürdürerek ülkemizde sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor. Panasonic Life Solutions Türkiye'nin Kurumsal Marka Yönetiminden Sorumlu Genel Müdürü Aysel Daysal Özaltınok "Sürdürülebilirliği kurumsal bir değer olarak tanımladığımız için üründe, üretimde, tesis yönetiminde ve sosyal sorumluluk projelerinde doğal kaynaklarımızın korunmasını ve enerji verimliliğini ana kriter olarak ele alıp faaliyetlerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada insanlığın doğa üzerindeki baskısı artarken, küresel iklim değişikliği ve doğal kaynaklarımızın giderek azalması, hepimizin bu alanlarda sorumluluk almasını gerektiriyor. Biz de Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için gerçekleştirdiğimiz projeler ile yaşama değer katmaya gayret gösteriyoruz. Günlük yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu iş ortamlarında geçirdiğimiz düşünüldüğünde, ofislerimizdeki faaliyetlerimizin tanımlanmış tasarruf kriterleri ile gerçekleşmesi ve ekolojik ayak izini azaltma girişimleri çok daha önem kazanıyor. Bu noktadan hareketle, WWF-Türkiye iş birliğinde yıllardır uyguladığımız Yeşil Ofis Programı kapsamında, elektrik ve su tüketiminin azaltılmasından kağıt ve kartuş tasarrufuna kadar birçok alanda, ofislerimizde ölçülebilir iyileştirmeler gerçekleştirdik. Unutmamalıyız ki hem gelecek kuşaklara hem de doğaya karşı hepimiz sorumluyuz." dedi.Yeşil Ofis, ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programıdır. WWF-Türkiye'nin "Ekolojik Ayak İzi"ni, azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçasıdır. Program; karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yeşil Ofis Programı, katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarının sistematik bir şekilde değerlendirilerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor. Yeşil Ofis, zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde bir yandan tüketimin azaltılıp kurumun doğa üzerindeki baskısını hafifletmesine bir yandan da tasarruf etmesine yardımcı olur. Bu programdan hem kurum hem de doğa kârlı çıkar. Yeşil Ofis Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip, daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendiriyor. Program, ofisler için bir tasarruf mekanizması oluşturup, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına bireysel katkıda bulunulmasını sağlıyor.