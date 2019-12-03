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İşsizlik maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ne kadar işsizlik maaşı alırım?

Hizmet akdi işveren tarafından sonlandırılan sigortalılar, işsiz oldukları süre boyunca alacakları maddi desteğin tutarını öğrenmek amacıyla işsizlik maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığını, hesaplama esnasında hangi kriterlerin gözetildiği merak ediyor. Kendi istek ve kusuru dışında iş akdi sona erdirilen kapsamında çalışanlar; son 3 yıllık süre içerisinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödemiş ve bu 600 günlük prim ödemesinin son 120 günlük ödemesi işten ayrılmadan önceki iş yerinde yapılmış ise işsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Eğer bu şartları sağlıyorsanız işten çıkartıldığınızda kaç ay boyunca ve ne kadar işsizlik maaşı alacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Konuyla ilgili rehber niteliği taşıyan içeriğimizde yer alan bilgilerden faydalanarak işsizlik maaşı hesaplaması yapabilir; ne kadar süreyle, hangi tutarda işsizlik maaşı alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:50
İşsizlik maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ne kadar işsizlik maaşı alırım?

İş sözleşmesinin fesih tarihini takiben 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar, işsizlik maaşı hesaplamasının nasıl yapıldığını araştırıyor. İşsizlik maaşı hesaplama işleminin detaylarına vakıf olarak işsiz kaldığı süre boyunca ne kadar maddi destek alacağını hesaplamak isteyenler için, aylık brüt maaşları üzerinden ne kadar işsizlik maaşı alacaklarını hesaplayabilmeleri için bir rehber hazırladık. Bu rehberden yola çıkarak "Ne kadar işsizlik maaşı alırım?" soruşunuza yanıt bulabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SGK kapsamında çalıştığı iş yerinden işveren tarafından çıkarılan ve işsizlik maaşı alma şartlarını taşıyarak İŞKUR'a başvuruda bulunan kişiler, işsizlik maaşı almaya hak kazandıkları tarihten itibaren son 3 yıla göre yatırdıkları işsizlik prim günlerine göre değişkenlik gösteren süre boyunca işsizlik maaşı ödeneğinden faydalanırlar.

İşsizlik ödeneği, son 4 aylık prime esas kazancın aylık ortalamasına göre değişkenlik gösterir. Buna göre 2019 yılı için maaş hesaplama sistemi ve ortalama brüt kazanç üzerinden yapılacak örnek işsizlik maaşı hesaplaması aşağıdaki tablodaki gibidir:

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı alma koşullarını karşılayıp İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştiren sigortalı çalışanlar, e-Devlet aracılığıyla işsizlik maaşından ne kadar süreyle ve hangi tutarda faydalanacaklarını öğrenebilir, maaşlarının hangi gün hesaplarına yatacağını görüntüleyebilir. Bunun için İŞKUR'un e-Devlet kapısında yer alan "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" sayfası üzerinden sisteme giriş yapmak gerekir. Sisteme e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı, internet bankacılığı gibi yöntemler aracılığıyla giriş yapmak mümkün.

E-devlet aracılığıyla İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama işlemi yapmak için tıklayınız!

Yukarıda paylaştığımız bağlantıya tıkladığınızda, ekran görüntüsünde gördüğünüz sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfada yer alan kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayıp ilgili aşamaları geçerek sisteme giriş yaptığınız takdirde karşınıza, aşağıda örneğini gördüğünüz sayfa gelecek.

İŞKUR kaydınız olmadığı takdirde yukarıdaki uyarı ile karşılaşırsınız. Şayet İŞKUR'da işsizlik ödeneği kapsamında kaydınız var ise yukarıdaki sayfa üzerinden işsizlik maaşı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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