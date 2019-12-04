İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? Başvuru nereye ve nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı başvurusu için gerekli belgeler, İŞKUR tarafından belirlenmiş ve sigortalı çalışanların bilgisine sunulmuştur. İşsizlik maaşı başvuruları, İŞKUR'un resmi internet sitesi ya da herhangi bir İŞKUR birimine giderek gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için kuruma herhangi bir evrak ibrazı yapmaya gerek yok iken şahsen müracaatlarda birtakım belgelere ihtiyaç duyuluyor. Peki bu belgeler neler? İşte işsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklar…

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için sigortalı çalışanların önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki İŞKUR'un resmi internet sitesi, diğeri ise Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri ve Şubeleri.

İşsizlik ödeneği almak için İŞKUR birimlerinden bir tanesine başvuruda bulunacak sigortalı çalışanların, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. 30 günün ardından yapılan başvurular, kurum tarafından kabul edilmiyor. Öte yandan şahsen yapılacak müracaatlarda, işsizlik maaşı başvurusu için gerekli evraklarında kuruma ibraz edilmesi isteniyor.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise kurum, herhangi bir evrak talebinde bulunmuyor. Dolasıyla işsizlik maaşı internet başvuruları sırasında herhangi bir belge hazırlığına gerek yok.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İş sözleşmesini sona erdikten sonraki 30 gün içerisinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak olan SGK kapsamındaki çalışanların, başvuru esnasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler, İŞKUR tarafından internet sitesi aracılığıyla paylaşılmıştır. Şahsen müracaat ederek işsizlik maaşına başvurmak isteyenler için İŞKUR tarafından paylaşılan işsizlik maaşı başvuru belgeleri şu şekildedir:

Nüfus cüzdanı

İşten ayrılış bildirgesi

İşsizlik maaşı dilekçesi

İşsizlik maaşı başvuru formu

İşsizlik maaşı başvuru formu örneğini indirmek için tıklayınız.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı almak için başvuruda bulunacak olan sigortalı çalışanlar, "İşsizlik maaşını kimler alabilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu usul ve esasları kapsamında belirlenen işsizlik maaşı alma şartları şu şekildedir:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak

Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile sigorta primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak