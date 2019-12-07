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’ın en zor projesine Türk imzası

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası
Bulgarıstan'da 'en zor proje' olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı. Zemini zor bir bölgede olan ve mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 255 milyon euro oldu. İhalede Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan'dan 9 şirket yarıştı. Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, "Türkiye'de elde ettiğimiz deneyim, dünyanın en zor projelerine talip olmamızı sağladı" dedi.
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Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası
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