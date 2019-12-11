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yatan iller: 11 Aralık 2019 engelli sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

11 Aralık veya parası yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Yaşadığı evde bakıma muhtaç ve kendi işlerini tam olarak yerine getiremeyen ağır engelli bir kişi ile beraber yaşayan vatandaşlara devlet tarafından verilen bu ücret her ay düzenli olarak yatırılıyor. Bu sayede vatandaşlara maddi destek olunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne gerekli belgelerin teslimi sonrasında yapılacak başvuru ile bu maddi destekten faydalanılabiliyor. Peki, 11 (parası) yattı mı? Engelli evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte araştırılan o liste ve hızlı sorgulama işlemi ile ilgili detaylı bilgi…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:23
Evde bakım maaşı yatan iller: 11 Aralık 2019 engelli evde bakım parası sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Ağır engelli ve bakıma muhtaç kişilerle beraber yaşayan ve bakımını yapan vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yapılan maddi yardım yani Aralık ayı veya maaşı her ay olduğu gibi yatırılmaya başlandı. İl il yatırılan bu ücretle ilgili olarak vatandaşlar yatan iller şeklinde sorgulamalar yaparken telefonunuzdan göndereceğiniz bir sms ile de sorgulama yapmak mümkün. Peki, Evde bakım maaşı (parası) yatan iller hangileri? İşte detaylar…

ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA!

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapması gereken engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. Haberimizin devamından Aralık ayı evde bakım maaşı sorgulama detaylarına ulaşabilirsiniz...

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