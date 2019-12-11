Sahte banka ortağını da dolandırmış!

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Sabah'ın 'Yalı'da Sahte Banka A.Ş.' haberiyle gündeme getirdiği, işadamlarını sahte teminat mektuplarıyla dolandıran çeteyle ilgili dava önceki gün İstanbul 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Hacı Mehmet Ekinci ve Hakan Özerhan'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar Şakir Tetik, İsmail ve Sami Koyuncu kardeşler hazır bulunurken, sahte bankanın sahibi, dolandırıcılık faaliyetlerinin baş şüphelisi ve tutuksuz yargılanan Yusuf Erdoğan katılmadı. Duruşmada verilen ifadelerden, Erdoğan'ın müşterilerinden önce sahte bankaya ortak ettiği Hakan Özerhan'ı da 150 bin euro dolandırdığı öğrenildi.Sanıklar verdikleri ifadelerde birbirlerini tanımadıklarını belirterek ortak tanıdık olarak Yusuf Erdoğan'ı gösterdi. Hakan Özerhan mahkemedeki ifadesinde Erdoğan'a, bankanın faaliyete geçebilmesi, ortaklık ve hisse karşılığında banka hesabından 45 bin euro gönderdiğini iddia etti. Ayrıca bunun dışında elden 100 bin euro para ödendiğini söyleyen Özerhan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 2017 yılında Simge Dinçer isimli aile dostu tarafından Yusuf Erdoğan ile tanıştırıldığını, kendisinin banka kurduğu için üç ortağa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, kendisinin ortak olmak isteyip istemediğinin sorulduğunu iddia etti. Özerhan, bunun üzerine teklifi kabul ettiğini söyledi. Sonrasında ortaklık imzaları atıldığını belirten Özerhan, işlemler uzayınca banka kurulum ve izin işlemleri adı altında Yusuf Erdoğan'a Kosava Merkez bankasına yatırılmak üzere parça parça toplamda 150 bin euro para verdiğini söyledi. Hacı Mehmet Ekinci'nin mahkemede verdiği ifade ise 'sahte sigorta şirketi mi' dedirtti. Ekinci, kendisinin Euroinsorance ünvanlı bir sigorta şirketi olduğunu, teminat mektubu poliçesi hazırladığını söyledi. Bu şirketin de Kosova'daki kayıtlarına ulaşılamadı.