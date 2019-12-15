Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak zammı 2020 ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekliler Ocak zammı için geri sayıma başladı. Süre yaklaşırken; emekli için zam oranı da gelen ipuçlarıyla şekillenmeye başladı. Peki, zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşları listesi!

EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor.