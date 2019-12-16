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: maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak zammı 2020 ne kadar, kaç TL?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı 3 Ocak tarihinde belli olacak. 2020 yılının gelmesine sayılı günler kala bu heyecan artarken, bu noktada maaşlara yapılacak artış ile ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Maaşlarda yaşanacak artışta en önemli etken 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon rakamları olacak. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde hazırladık.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:01
Son Dakika: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak zammı 2020 ne kadar, kaç TL?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekliler Ocak zammı için geri sayıma başladı. Süre yaklaşırken; emekli için zam oranı da gelen ipuçlarıyla şekillenmeye başladı. Peki, zam sonrası emekli maaşı ne kadar olacak? İşte güncel emekli maaşları listesi!

EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor.

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Son Dakika: Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak zammı 2020 ne kadar, kaç TL?
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