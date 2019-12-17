Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne yeni ihale

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İstanbul Sancaktepe'de yapımı planlanan 4 bin 300 yataklı şehir hastanesinin uygulama projesi için yeniden ihaleye çıkılıyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale kapsamında 1 milyon 113 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan şehir hastanesi projesi hazırlanacak. Mimari ve mühendislik projesi çizilecek olan hastanenin ihalesi ekim ayında iptal edilmişti. 2013'te çalışmalarına başlanan ve Sarıgazi Mahallesi'nde yer alan 3 milyon 350 bin metrekarelik alan, 2013'te imzalanan protokolle Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti. Hastanenin, depreme dayanıklı izolatörler kullanılarak mimari projesinin çizimi için ocakta ihale yapılacak. Bir yılda tamamlanacak proje hazırlıkları sonunda yapım için ihale gerçekleştirilecek.