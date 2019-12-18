TOKİ faizsiz kredi başvurusunda gerekli hak sahipliği belgesi nedir, nereden alınır? E-devlet hak sahipliği belgesi çıkarma işlemi

TOKİ kampanyaları kapsamında faizsiz kredi avantajından yararlanabilmek için hak sahipliği belgesine ihtiyaç duyuluyor. Faizsiz bir şekilde Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilmek için hak sahipliği belgesi ile birlikte Ziraat Bankası'na başvuruda bulunmak gerekiyor. TOKİ faizsiz konut kredisinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Peki e-devlet üzerinden temin edilmesi mümkün olan hak sahipliği belgesi nasıl alınır?

E-DEVLET HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ NASIL ALINIR?

SGK ile iş birliği içerisinde hizmet veren e-devlet kapısı aracılığıyla pek çok işlem elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemlerden bir tanesi de hak sahipliği belgesi çıkartma. E-devlet kapısında yer alan "Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu" sayfası aracılığıyla söz konusu belgeyi çıkartmak için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor. E-devlet sistemine e-devlet şifresi ya da e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı yöntemleri aracılığıyla giriş yapmak mümkün.

E-DEVLET HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ ÇIKARTMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ