Turkcell 45 ile ULAK istasyonu kuracak

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Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Turkcell'in desteğiyle büyümeye devam ediyor. 2022'ye kadar Turkcell şebekesinde 45 şehirde toplam 2 bin 900 ULAK baz istasyonu, 4.5G hizmeti vermeye başlayacak. Halen Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari ve Şırnak'ta hizmet veren ULAK'ın Turkcell şebekesinde kullanıldığı il sayısı, 2020 sonunda 14'e çıkacak. 2022 sonunda ise Turkcell şebekesinde hizmet veren ULAK baz istasyonları Türkiye coğrafyasının yüzde 54'ünü oluşturan illerde hizmet verecek.Başlangıç aşamasında 250 baz istasyonu siparişi ile ULAK'a bir anlamda can suyunu veren Turkcell, mobil iletişim sektörünün önemli etkinliği olan Mobile World Congress'te (MWC) şubat ayında 2 bin 650 adet sipariş daha vererek yerli ve milli baz istasyonunun isminin dünya çapında duyulmasına destek olmuştu. Hatta bu sayede Türkiye, baz istasyonu üretebilen beş ülkeden birisi olma unvanını taşımaya başladı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yerli baz istasyonları üzerinden iletişim sağlanmasının. Türkiye'de mobil iletişimi değiştirerek yeni bir çağ başlattığını ifade etti. Tarihi bir başarıya imza attıklarını söyleyen Sezgin, "Turkcell olarak ilk gününden itibaren yerli baz istasyonu projesinde ULAK ekibi ile çok yakın çalışıyoruz" dedi.