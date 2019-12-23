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'' ’yi sevdi! Hem meyvesini hem fidanını satıyor

’da saksıda gördüğü fidanını memleketi ’ye getirip dikti, şimdi hem meyvesini hem fidanını satıyor

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:16
Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize’yi sevdi! Hem meyvesini hem fidanını satıyor

'da gurbetçi olarak çalışan Rizeli , bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen ' meyvesini tarlasına ekti. Saydi, dikimden verim alınca bugünlerde hem meyvesini hem de fidanının satıyor.

Pazar İlçesi Derebaşı köyündeki bahçesinde 12 yıl önce getirdiği fidanları çoğaltıp üretime geçen Saydi, kısa sürede devasa bir domates ağacı alanı oluşturdu. Ağaç domatesinin 'nin havası ve toprağını çok sevdiğini ifade eden Erdal Saydi, şunları söyledi;

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Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize’yi sevdi! Hem meyvesini hem fidanını satıyor
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