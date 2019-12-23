Ağaç domatesi 'Tamarillo' Rize’yi sevdi! Hem meyvesini hem fidanını satıyor

Almanya'da gurbetçi olarak çalışan Rizeli Erdal Saydi, bir mağazada görüp memleketine getirdiği domates ağacı olarak da bilinen 'Tamarillo meyvesini tarlasına ekti. Saydi, dikimden verim alınca bugünlerde hem meyvesini hem de fidanının satıyor.



Pazar İlçesi Derebaşı köyündeki bahçesinde 12 yıl önce getirdiği fidanları çoğaltıp üretime geçen Saydi, kısa sürede devasa bir domates ağacı alanı oluşturdu. Ağaç domatesinin Rize'nin havası ve toprağını çok sevdiğini ifade eden Erdal Saydi, şunları söyledi;