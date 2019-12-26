AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?

Asgari Ücret Komisyonu toplantısından çıkacak sonuç ile birlikte AGİ zam oranı da belli olmuş olacak. Milyonlarca çalışan gözünü, toplantıdan çıkacak karara çevirmiş durumda. Aynı zamanda asgari ücrete yapılacak zam oranının da bu toplantı ile belirlenecek olması, "Asgari ücrete AGİ dahil mi?" sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. Bilindiği üzere 2019 yılı başında asgari ücret net tutarı 2.020,90 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete yapılan bu zam ile birlikte milyonlarca çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da değişti.

2019 yılında yapılan zam ile birlikte en düşük AGİ 191,88 TL olurken, bu rakam çocuk sayısı, evli veya bekar, eşin çalışma durumuna göre de değişiyor. Peki asgari ücret üzerinden maaş alanlar ayrıca AGİ de alacaklar mı yoksa AGİ asgari ücrete dahil mi?

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

2020 yılı için asgari ücret ve AGİ zam oranlarının belirleneceği toplantının başlamasıyla birlikte asgari ücret AGİ dahil ne kadar sorusu merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.