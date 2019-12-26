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nasıl hesaplanır? ? belli oldu mu?

Milyonlarca çalışanın merak ettiği 2020 ücreti ne kadar sorusunun cevabı, bugün gerçekleştirilen kritik toplantının sonunda yanıt bulacak. Asgari Geçim İndirimi olarak tanımlanan AGİ, yalnızca asgari ücretle çalışanları kapsamıyor. Aynı zamanda özel sektör çalışanlarının da maaşlarına devlet tarafından yapılan AGİ katkısının bugün itibarıyla belli olmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, maaşlarında ne kadar artış olduğunu hesaplayabilecek. Dolayısıyla sigortalı olarak çalışanlar için günün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi AGİ 2020 zam oranı. Peki yapılan zam ile birlikte AGİ ücreti ne kadar olacak? , nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:56
AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücretin içinde mi? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?

Asgari Ücret Komisyonu toplantısından çıkacak sonuç ile birlikte zam oranı da belli olmuş olacak. Milyonlarca çalışan gözünü, toplantıdan çıkacak karara çevirmiş durumda. Aynı zamanda asgari ücrete yapılacak zam oranının da bu toplantı ile belirlenecek olması, "?" sorusunun araştırılmasına sebep oluyor. Bilindiği üzere 2019 yılı başında asgari ücret net tutarı 2.020,90 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete yapılan bu zam ile birlikte milyonlarca çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da değişti.

2019 yılında yapılan zam ile birlikte en düşük AGİ 191,88 TL olurken, bu rakam çocuk sayısı, evli veya bekar, eşin çalışma durumuna göre de değişiyor. Peki asgari ücret üzerinden maaş alanlar ayrıca AGİ de alacaklar mı yoksa AGİ asgari ücrete dahil mi?

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

2020 yılı için asgari ücret ve AGİ zam oranlarının belirleneceği toplantının başlamasıyla birlikte asgari ücret AGİ dahil ne kadar sorusu merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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