12 milyarlık biyoteknoloji vadisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, yeni yıla dev bir yatırım kararıyla giriyor. Otomobilden savunma sanayisine kadar her alanda yerli ve milli üretimi hedefleyen Türkiye, geleceğin sektörü olan biyoteknoloji alanında da 12 milyar liralık yatırım kararı aldı. Türkiye'de ihracatın ortalama kilogram fiyatı 1.5 dolar iken biyoteknoloji ürünlerinin kilogram fiyatı 10 binden 600 bin dolarlara kadar çıkıyor. Tuzla'da 3 milyon metrekare alan üzerine kurulacak olan Biyoteknoloji Vadisi'nin temeli ise 6 ay içinde atılacak. 2 yıl sonra üretime başlayacak olan 160 fabrikadan oluşan Biyoteknoloji Vadisi'ne bu alanda ileri seviyede olan Singapur gibi, pek çok ülkeden de yatırımcı gelecek. Biyoteknoloji Vadisi Projesi'nin liderliğini üstlenen Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİYOSAD) Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği yatırımla ilgili son aşamaya gelindiğini söyledi. Kendisinin de ihracat kilogramı 675 bin dolar olan göz içi lens üreten VSY Biotechnology isimli şirketi bulunan Dr. Ercan Varlıbaş, vadiden yılda 27 milyar liralık ihracat yapılacağını belirtti.Doğrudan 20 bin, dolaylı olarak da 30 bin kişiye istihdam sağlayacak proje, kanserden aşıya kadar birçok alanda yerli ilaç üretim merkezi olacak. Varlıbaş, projenin Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde açıkladığını, Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'ye önemli katkı sağlayacak bu yatırımın arkasında olduğunu, bunun da işleri hızlandırdığını söyledi. Varlıbaş, projede dünyanın önde gelen şirketlerinin çalışacağının altını çizdi. Varlıbaş, Türkiye'nin biyoteknoloji türü yatırımlara yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ortalama kilogram ürün ihracat değeri 1.5 dolar iken, biyoteknoloj ürünlerinin ihracat fiyatının binlerce dolara çıktığını hatta 600 bin dolarları bulduğunu söyledi.ERCAN Varlıbaş, kendisinin göz içi lenslerle ilgili yaptığı üretim sırasında dünyanın bu alandaki büyük firmaları tarafından engellenmeye çalışıldığını, davaların açıldığını ancak hepsinin üstesinden geldiklerini vurguladı. Varlıbaş, "Bu tür teknolojiler parayla bile satılmaz. Her ülke her şirket kendisi sahip olur. Bu nedenle pazara yeni bir oyuncunun girmesini istemezler" dedi. Ayrıca kendilerinden önce Türkiye'de satılan ithal katarakt lenslerinin 3'üncü dünya ülkelerine gönderilen düşük fonksiyonlu ürünler olduğunu, VSY'nin yaptığı lenslerden sonra ithallerin de kaliteyi yükseltmeye başladığını söyledi. VSY Biotechnology'nin katarakt lensi üretiminin ardından diz rahatsızlıklarında kullanılan bir sıvı ve estetikte kullanılan dolgu malzemeleri üretecek teknolojiyi geliştirdiklerini söyleyen Dr. Varlıbaş, ayrıca bir biyoteknolojik ilaç geliştirme aşamasında olduklarını belirterek, "Bu geliştirdiğimiz ürünün dünya pazarı 9 milyar dolar" dedi.