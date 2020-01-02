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2020 ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat, Halkbank...

Kredi faizlerinde 2019'un son günlerinde indirimler yaşanmıştı. Kredi faizlerinde düşüş beklentisi olan vatandaşlar bankaların güncel - ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını gün-gün araştırıyor. Özellikle ev ve araba almak ya da diğer ihtiyaçlarını kapatmak isteyen kişiler ' ne kadar' araştırmalarını internet üzerinden yapıyor. Peki güncel faiz oranları ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Halkbank ve diğer bankaların 2020 kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:11
2020 kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat, Halkbank...

Ekonomideki olumlu hava 2019'un son günlerinde kredi faizlerinde kendini gösterdi. Bakan Albayrak kamu bankalarının konut kredisini 0.79'a çektiğini duyurdu. Bu haber sonrası kredi kullanmak isteyen vatandaşlar özellikle kredi faiz oranlarındaki son durumu yakından takip etmeye başladı. Vatandaşlar da 'ihtiyaç - taşıt - ne kadar? sorusunun yanıtını internet üzerinden arayarak en uygun kredi seçeneceğine ulaşmak istiyor. Biz de en güncel tabloyu sizler için hazırladık. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17
: 1.21
Konut kredisi: 0.79

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2020 kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat, Halkbank...
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