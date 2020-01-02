2020 kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat, Halkbank...

Ekonomideki olumlu hava 2019'un son günlerinde kredi faizlerinde kendini gösterdi. Bakan Albayrak kamu bankalarının konut kredisini 0.79'a çektiğini duyurdu. Bu haber sonrası kredi kullanmak isteyen vatandaşlar özellikle kredi faiz oranlarındaki son durumu yakından takip etmeye başladı. Vatandaşlar da 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtını internet üzerinden arayarak en uygun kredi seçeneceğine ulaşmak istiyor. Biz de en güncel tabloyu sizler için hazırladık. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.79