Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parasına 2020’de zam geldi mi?

e-Devlet üzerinden sorgulanabilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı kişilerin ailelerinden ayrılmamaları aracılığıyla birinci derece yakınlarına verilen evde bakım maaşı yeni yılda merak ediliyor. En son 31 Aralık 2019 tarihinde yatırılan maaşlara yeni yılda zam gelip gelmediğini de vatandaşlar araştırmaya başladılar. Asgari ücrete yapılan zammın ardından merakla beklenen evde bakım parasına 2020'de zam geldi mi? Evde bakım parası ne kadar oldu?

İşte ayrıntılar…