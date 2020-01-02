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ne kadar oldu? Evde bakım parasına 2020’de zam geldi mi?

2020 yılına yeni girmemiz ile birlikte çeşitli konular araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de oluyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan birinci derece aile yakınlarına ödenen evde bakım maaşlarına zam gelip gelmediği merak edilirken konuya yönelik araştırmalar artmaya başladı. Vatandaşların gündeminde olan bu konu oldukça önem taşıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaşlar en son 31 Aralık 2019 tarihinde 42 ilde yatırılmıştı. Peki; ? Evde bakım maaşına 2020'de zam geldi mi?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 10:23
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parasına 2020’de zam geldi mi?

e-Devlet üzerinden sorgulanabilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı kişilerin ailelerinden ayrılmamaları aracılığıyla birinci derece yakınlarına verilen yeni yılda merak ediliyor. En son 31 Aralık 2019 tarihinde yatırılan maaşlara yeni yılda zam gelip gelmediğini de vatandaşlar araştırmaya başladılar. Asgari ücrete yapılan zammın ardından merakla beklenen evde bakım parasına 2020'de zam geldi mi? ne kadar oldu?

İşte ayrıntılar…

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parasına 2020’de zam geldi mi?
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