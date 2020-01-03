İmam maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte İmam maaşı ne kadar?

İmam maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini alıyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet veren memurların Ocak zammı da belli oldu. Bunun ardından ise 2020 İmam maaşları merak edilenler arasında yerini almış oldu. Peki, 2020 İmam maaşları Ocak zammı ile beraber ne kadar oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İşte detaylar…

2020 İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2020 Ocak ayı itibariyle imam maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca imamın da dahil olmak üzere memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu oran neticesinde imamlar, maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 2020 Ocak ayı itibarıyla imamların alacakları maaş tutarı…

Zam öncesi imam maaşları: 3101,9 TL

Zam sonrası imam maaşları: 3272,1 TL

2020 MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM!

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.